РГР: только 8% россиян способны накопить на первый взнос по ипотеке за два года

Президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин сообщил тревожные данные о доступности жилья для россиян. Об этом пишет ТАСС. По его словам, только 8% граждан страны способны накопить на первоначальный взнос в 20% по ипотеке на новостройку за два года. Ситуация на рынке жилья осложняется высокими ипотечными ставками и растущей стоимостью квадратного метра, что создает систему «недоступности жилья» для большинства потенциальных заемщиков. В дополнение к этому, в октябре 2025 года уровень отказов банков по ипотечным заявкам россиян достиг рекордных 67,5%, что подчеркивает серьезность проблемы.