В Рязанской области мужчина чуть не зарезал соседку из-за замечания

Инцидент произошел в селе Старолетово в Рыбновском районе. Предварительно, 44-летняя женщина вместе с сожителем пришла в гости к 40-летнему соседу. Компания выпивала и между мужчинами произошел спор. Женщина решила поддержать супруга и вставила в спор несколько замечаний. Пьяный приятель парф разозлился, схватил нож и пригрозил женщине убийством из-за «привычки встревать в мужской разговор». Испугавшись, рыбновчанка убежала и вызвала полицию. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.