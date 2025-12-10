Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 603
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 519
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 312
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 037
Трамп заявил, что ждет от Украины принятия своего мирного плана до конца года
Белый дом установил новые сроки согласования мирного плана для Украины, сообщило издание Financial Times, передает «Ъ». Администрация Дональда Трампа рассчитывает получить одобрение украинских властей на предложения главы США к концу текущего года, а именно до 25 декабря. Президент Трамп подчеркнул необходимость немедленных действий со стороны руководства Украины, призывая Владимира Зеленского «взять себя в руки». Рассматривать альтернативные планы Украины и Европы, направленный в Вашингтон 10 декабря, президент США не согласен. В интервью изданию Politico Трамп охарактеризовал своего коллегу Зеленского как «торговца», а европейских глав — слабыми лидерами, неспособными принимать участие в мирном урегулировании на Украине.

Белый дом установил новые сроки согласования мирного плана для Украины, сообщило издание Financial Times, передает «Ъ».

Администрация Дональда Трампа рассчитывает получить одобрение украинских властей на предложения главы США к концу текущего года, а именно до 25 декабря. Президент Трамп подчеркнул необходимость немедленных действий со стороны руководства Украины, призывая Владимира Зеленского «взять себя в руки».

Рассматривать альтернативные планы Украины и Европы, направленный в Вашингтон 10 декабря, президент США не согласен. В интервью изданию Politico Трамп охарактеризовал своего коллегу Зеленского как «торговца», а европейских глав — слабыми лидерами, неспособными принимать участие в мирном урегулировании на Украине.