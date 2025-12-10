Трамп заявил, что ждет от Украины принятия своего мирного плана до конца года

Белый дом установил новые сроки согласования мирного плана для Украины, сообщило издание Financial Times, передает «Ъ». Администрация Дональда Трампа рассчитывает получить одобрение украинских властей на предложения главы США к концу текущего года, а именно до 25 декабря. Президент Трамп подчеркнул необходимость немедленных действий со стороны руководства Украины, призывая Владимира Зеленского «взять себя в руки». Рассматривать альтернативные планы Украины и Европы, направленный в Вашингтон 10 декабря, президент США не согласен. В интервью изданию Politico Трамп охарактеризовал своего коллегу Зеленского как «торговца», а европейских глав — слабыми лидерами, неспособными принимать участие в мирном урегулировании на Украине.

Белый дом установил новые сроки согласования мирного плана для Украины, сообщило издание Financial Times, передает «Ъ».

Администрация Дональда Трампа рассчитывает получить одобрение украинских властей на предложения главы США к концу текущего года, а именно до 25 декабря. Президент Трамп подчеркнул необходимость немедленных действий со стороны руководства Украины, призывая Владимира Зеленского «взять себя в руки».

Рассматривать альтернативные планы Украины и Европы, направленный в Вашингтон 10 декабря, президент США не согласен. В интервью изданию Politico Трамп охарактеризовал своего коллегу Зеленского как «торговца», а европейских глав — слабыми лидерами, неспособными принимать участие в мирном урегулировании на Украине.