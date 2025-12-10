Системы ПВО России уничтожили три беспилотника, направлявшихся в Москву

Системы противовоздушной обороны России успешно уничтожили три украинских дрона, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Первый беспилотник был сбит в 8:02, второй — в 8:16, а третий — в 8:27. На местах падения обломков работают специальные службы. Кроме того, в ночь на 10 декабря российские военные перехватили и уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины. Из них 16 дронов были ликвидированы в Брянской области, два — в Калужской области, и по одному — в Белгородской области и Московском регионе.

