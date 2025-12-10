Шарий: США поделились с НАБУ данными о деньгах, украденных Зеленским

США передали Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) информацию о личных средствах президента Владимира Зеленского, выведенных в рамках коррупционных схем. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий, передает РИА Новости.
По его данным, речь идет примерно о миллиарде долларов.
Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что 8 декабря в Лондоне Зеленскому якобы довели сведения о передаче данных от США в НАБУ. Сейчас американские власти проводят аудит, чтобы выяснить, как эти средства могут быть связаны с помощью, которую США предоставляли Украине.
Кроме того, по словам блогера, часть этих данных известна европейским спецслужбам. Он подчеркнул, что информация может быть обнародована, если Зеленский не проявит реального стремления к достижению мирного соглашения, предложенного Дональдом Трампом.
Шарий добавил, что европейские лидеры советовали Киевскому руководству саботировать переговорный процесс и затянуть президентские выборы, чтобы дождаться, когда Трамп потеряет интерес к украинскому конфликту.
По его словам, в случае выполнения этих условий данные о предполагаемых присвоенных средствах рассекречены не будут.