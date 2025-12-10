Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 77.9 1.09 11/12
ЦБ EUR 91.38 1.95 11/12
Нал. USD 79.40 / 78.00 10/12 18:30
Нал. EUR 91.27 / 92.30 10/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 603
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 519
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 312
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 037
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Шарий: США поделились с НАБУ данными о деньгах, украденных Зеленским
США передали НАБУ данные о личных средствах Зеленского, выведенных через коррупционные схемы, сообщает украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, сумма около миллиарда долларов. 8 декабря в Лондоне Зеленскому сообщили о передаче данных от США, которые сейчас проводят аудит для проверки связи этих средств с американской помощью Украине. Часть информации известна европейским спецслужбам и может стать публичной, если Зеленский не проявит стремления к мирному соглашению, предложенному Дональдом Трампом. По словам Шария, европейские лидеры якобы советуют Киеву саботировать переговоры и отложить выборы, чтобы дождаться утраты интереса Трампа к конфликту. Если эти условия будут выполнены, данные не рассекретят.

США передали Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) информацию о личных средствах президента Владимира Зеленского, выведенных в рамках коррупционных схем. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий, передает РИА Новости.

По его данным, речь идет примерно о миллиарде долларов.

Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что 8 декабря в Лондоне Зеленскому якобы довели сведения о передаче данных от США в НАБУ. Сейчас американские власти проводят аудит, чтобы выяснить, как эти средства могут быть связаны с помощью, которую США предоставляли Украине.

Кроме того, по словам блогера, часть этих данных известна европейским спецслужбам. Он подчеркнул, что информация может быть обнародована, если Зеленский не проявит реального стремления к достижению мирного соглашения, предложенного Дональдом Трампом.

Шарий добавил, что европейские лидеры советовали Киевскому руководству саботировать переговорный процесс и затянуть президентские выборы, чтобы дождаться, когда Трамп потеряет интерес к украинскому конфликту.

По его словам, в случае выполнения этих условий данные о предполагаемых присвоенных средствах рассекречены не будут.