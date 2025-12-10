ГАИ обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды
Жителям региона напомнили, что 10 декабря в Рязанской области ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами возможна гололедица. «В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», — отметили в Госавтоинспекции.
