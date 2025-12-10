ЕС утвердит новый список санкций против РФ 15 декабря

Постпреды стран Евросоюза согласовали расширение санкций против России за «дестабилизирующие действия». Об этом сообщил источник РИА Новости в Совете ЕС. По его словам, соответствующий пункт повестки одобрен на уровне постоянных представителей. Окончательное решение примут министры иностранных дел стран ЕС 15 декабря на заседании в Брюсселе. В этот же день новые ограничительные меры планируют опубликовать.