В травмпункт БСМП за неделю попали 490 рязанцев

118 человек обратились за помощью с переломами, 196 — с ушибами, 91 — с растяжениями, 26 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.

За прошедшую неделю, с 24 по 30 ноября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 490 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

118 человек обратились за помощью с переломами, 196 — с ушибами, 91 — с растяжениями, 26 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.