В Рязанскую область прилетели свиристели
В Рязанскую область прилетели свиристели. Об этом сообщает паблик «Красивые места земли Рязанской».
Рязанке удалось заснять более 100 особей.
«В воскресенье к нам прилетели, а точнее — налетели, свиристели.
На второй фотографии — вся эта огромная стая (не менее 300 птиц) милых обжор», — отметила местная жительница.
Справка:
В России свиристели распространены от Западной Сибири до Дальнего Востока, а также в европейской части страны. Зимой свиристели могут перемещаться на юг, в более тёплые регионы.
Автор фото: Галина Панова