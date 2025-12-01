В Рязанскую область прилетели свиристели

Рязанке удалось заснять более 100 особей. «В воскресенье к нам прилетели, а точнее — налетели, свиристели. На второй фотографии — вся эта огромная стая (не менее 300 птиц) милых обжор», — отметила местная жительница. Справка: В России свиристели распространены от Западной Сибири до Дальнего Востока, а также в европейской части страны. Зимой свиристели могут перемещаться на юг, в более тёплые регионы.

Автор фото: Галина Панова