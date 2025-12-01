Рязань
В Рязанской области построили 15 новых жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья
В Рязанской области построили 15 новых жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья. Строительство таких объектов находится на особом контроле губернатора Павла Малкова и ведется в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе облправительства.

В поселке Листвянка Рязанского района введены в эксплуатацию два трехэтажных многоквартирных дома. В них расположены 65 квартир, в которые переедут жители из 9 аварийных жилых зданий. Администрация Рязанского района оформляет документы. До конца 2025 года все жильцы смогут переехать в новое жилье.

В Скопинском районе в этом году завершено строительство 10 жилых домов, которые также введены в эксплуатацию. С учетом еще шести домов, построенных в муниципалитете в прошлом году, в благоустроенные квартиры переселят 135 человек из 11 аварийных многоквартирных домов площадью 2233 кв. м.

Кроме того, построены два многоквартирных дома в Милославском районе. Их готовят к сдаче в эксплуатацию. Новые квартиры получат 32 семьи (82 человека), которые переедут из 7 аварийных домов площадью 1172 кв. м.

Также недавно ключи от новых квартир получили 146 семей из Рыбного. Строительство дома позволило решить проблему расселения граждан из 18 аварийных домов общей площадью 6120 кв. м.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул важность работы по строительству комфортного и безопасного жилья для рязанцев.

«Переселение граждан из аварийного фонда — это социально значимый вопрос. Решаем его в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ при поддержке федерального Минстроя, Фонда развития территорий. Благодаря нацпроекту в Рязанской области уже расселено более 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья», — отметил губернатор.

В целом, с учетом новых жилых домов, построенных в Рыбном, Листвянке, Скопинском и Милославском районах, площадь расселенного аварийного жилья в регионе увеличится и составит порядка 57 тысяч квадратных метров, заключили в облправительстве.

