В Рязанской области ищут пропавшую пожилую женщину

Жители Рязанской области обратились за помощью в поиске пропавшей пожилой женщины. Пост опубликовали в группе «В Пронске | Новости нашего городка» во «ВКонтакте». «Егорова Антонина Дмитриевна, вышла из дома с улицы Маничкина в Пронске в неизвестном направлении утром 1 декабря. У бабушки деменция», — написано в посте. Одежда: сиреневое пальто, серая шаль, черные сапоги. Информацию о местонахождении Антонины Егоровой попросили сообщать по телефону: +7 (910) 506-23-17.