В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Оперативники получили ориентировку на розыск 30-летнего рязанца. Ранее его уличили в незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело было направлено в суд. Подсудимый скрылся. Его объявили в федеральный розыск. Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его.