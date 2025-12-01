В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
Оперативники получили ориентировку на розыск 30-летнего рязанца. Ранее его уличили в незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело было направлено в суд. Подсудимый скрылся. Его объявили в федеральный розыск. Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его.
