В Рязани произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась 1 декабря на улице Спортивной в сторону улицы Гагарина. Столкнулись две легковушки. На месте образовалась пробка, свидетельствуют «Яндекс Карты». Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
