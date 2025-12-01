В Рязани произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 1 декабря на улице Спортивной в сторону улицы Гагарина. Столкнулись две легковушки. На месте образовалась пробка, свидетельствуют «Яндекс Карты». Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.