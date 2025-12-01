Рязань
В Рязани объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий. Об этом сообщает мэрия.

Конкурс будет проводиться с 1 по 15 декабря. Он проводится в 5 номинациях:

  • «Лучшее новогоднее оформление торгового центра и торгового комплекса»;
  • «Лучшее новогоднее оформление продовольственного магазина»;
  • «Лучшее новогоднее оформление непродовольственного магазина»;
  • «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания»;
  • «Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания населения».

Отмечается, что победителей определит жюри конкурса на основании фотографий, представленных конкурсантами по определенным критериям: стилеобразующие элементы новогодней тематики в декоративно-художественном оформлении витрин и фасада, прилегающей территории, торгового зала (зала обслуживания) и внешнем виде персонала.

Подробнее — на официальном сайте администрации Рязани.