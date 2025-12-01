В Рязани объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий

Конкурс будет проводиться с 1 по 15 декабря. Он проводится в 5 номинациях: «Лучшее новогоднее оформление торгового центра и торгового комплекса»; «Лучшее новогоднее оформление продовольственного магазина»; «Лучшее новогоднее оформление непродовольственного магазина»; «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания»; «Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания населения». Отмечается, что победителей определит жюри конкурса на основании фотографий, представленных конкурсантами по определенным критериям: стилеобразующие элементы новогодней тематики в декоративно-художественном оформлении витрин и фасада, прилегающей территории, торгового зала (зала обслуживания) и внешнем виде персонала. Подробнее — на официальном сайте администрации Рязани.