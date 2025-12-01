В России подешевели мандарины
В России подешевели мандарины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Платформы ОДФ».
Отмечается, что главный фрукт на новогоднем столе снизился в цене на 15%. Один килограмм мандаринов обойдется в 187 рублей.
Такие цены поддерживают предновогодний интерес — спрос вырос на 6%.