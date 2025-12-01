В объектив Окского заповедника попала лиса с добычей

На кадрах лиса, поймала зайца. «Лисица поймала зайца-беляка и несёт его куда-то. Заяц для лисы — хорошая, серьезная добыча. Такая удача случается далеко не каждый день. Чаще лисице приходится набивать живот мышевидными грызунами», — отметили в посте.