В МЧС рязанцев предупредили о сохранение действия метеопредупреждения
Согласно прогнозу, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21:00 2 декабря, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. Помимо этого, рязанцев предупредили о гололеде и гололедице.
Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
