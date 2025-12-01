В МЧС рязанцев предупредили о сохранение действия метеопредупреждения

Согласно прогнозу, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21:00 2 декабря, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. Помимо этого, рязанцев предупредили о гололеде и гололедице.

Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

