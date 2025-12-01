Суд в Рязани вынес приговор банде наркозакладчиков

Отмечается, что 11 мужчин и три женщины с 2022 по 2023 год получали, фасовали и размещали наркотики в тайниках для дальнейшей продажи через интернет. Их преступную деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота изъято более 4,5 кг наркотиков. Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет с отбыванием в колониях общего и строго режимов. Ранее сообщалось, что они сбывали наркотики на территории Рязанской, Московской, Ленинградской и других областей.

