Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 30 ноября Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Также командующий группировки «Восток» Иванаев доложил Путину о начале освобождения Гуляйполя в Запорожской области.