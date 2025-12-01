Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 30 ноября Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
Также командующий группировки «Восток» Иванаев доложил Путину о начале освобождения Гуляйполя в Запорожской области.