Проход для пешеходов в Рязани по четной стороне улицы Ленина закрыли
На заборе, который установили по улице Ленина в районе дома № 30 — здания рязанского правительства, вывесили дорожные знаки «Движение пешеходов запрещено» и «Дорожные работы». На какое время проход для пешеходов закрыт, на вывесках не уточняется. Напомним, забор начали устанавливать 26 ноября. О причинах не сообщалось.

Напомним, забор начали устанавливать 26 ноября. О причинах не сообщалось.