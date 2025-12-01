Проход для пешеходов в Рязани по четной стороне улицы Ленина закрыли

На заборе, который установили по улице Ленина в районе дома № 30 — здания рязанского правительства, вывесили дорожные знаки «Движение пешеходов запрещено» и «Дорожные работы». На какое время проход для пешеходов закрыт, на вывесках не уточняется. Напомним, забор начали устанавливать 26 ноября. О причинах не сообщалось.

Проход для пешеходов по четной стороне улицы Ленина из-за ограждения рядом с правительством закрыли. Об этом свидетельствует вывеска, установленная на пересечении улиц Свободы и Ленина, передала корреспондент РЗН. Инфо 1 декабря.

Напомним, забор начали устанавливать 26 ноября. О причинах не сообщалось.