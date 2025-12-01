Рязань
Андрей Костин: банки маркетплейсов должны стать системно значимыми

Андрей Костин, глава банка ВТБ, отметил растущую конкуренцию со стороны банков, созданных маркетплейсами. И подчеркнул: компромисс в споре между ними и классическими банками будет найден. Об этом банкир рассказал в интервью агентству Reuters 1 декабря 2025 года, накануне Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Никто не против скидок и кешбэков, пусть развиваются», — сказал Андрей Костин. Он пояснил, что «Россия — единственная страна в мире, где платформам разрешено иметь собственные банки. В других странах, таких как США и Китай, законы значительно ограничивают такую возможность». Костин относится к новым игрокам спокойно. Но по его мнению, «должен быть равный подход».

Одно из возможных решений — распространение на банки маркетплейсов статуса системно значимых, если они обслуживают свыше 40-50 миллионов клиентов. «Представьте, если такой банк рухнет и 50 млн человек окажутся лишёнными денег? Тут нужны регуляторные меры», — пояснил он свою инициативу.

Что касается сотрудничества, ВТБ предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть расхождения в позициях для создания крепких альянсов. Костин в целом выразил уверенность в будущем платформенной экономики, хотя признал, что продукты предпочитает покупать вживую. «Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Есть желание всё-таки пощупать, посмотреть и понюхать. Продуктовые магазины сохранятся», — заключил он.