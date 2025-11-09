В Рязани около «Глобуса» случилось ДТП, на месте скорая помощь
В Рязани около ТЦ «Глобус» случилось ДТП, на месте скорая помощь. Об аварии сообщили в группе ВКонтакте «ПУВР» 9 ноября.
Судя по фото, ДТП произошло на Муромском шоссе. Столкнулись легковушка и ГАЗель. У ГАЗели оторвано колесо — оно лежит на дороге. На месте видно машину скорой помощи и сотрудников Госавтоинспекции.
О пострадавших не сообщается. Официальной информации не поступало.
Согласно сервису «Яндекс-карты», на месте происшествия собралась пробка в обе стороны.
Фото — группа ВК «ПУВР»