Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
Пнд, 10
Втр, 11
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.00 / 81.40 09/11 07:00
Нал. EUR 94.09 / 96.00 09/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 169
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 187
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 965
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 748
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани можно будет оплатить проезд по QR-коду, стартовал пилот
Для использования новой системы пассажиры должны иметь смартфон с доступом в интернет и привязанную к системе СБП карту, которая не находится в стоп-листе. Чтобы оплатить проезд, нужно отсканировать QR-код на специальной табличке в салоне транспортного средства камерой смартфона или приложить телефон к метке с технологией NFC. После сканирования или прикладывания устройства пользователь попадает на страницу оплаты, где подтверждает платеж через систему быстрых платежей (СБП). После успешной оплаты появляется страница с информацией о результате, а также возможность получить электронный билет, который необходимо сохранить до конца поездки. Далее водитель или кондуктор могут проверить оплату, введя последние четыре цифры номера телефона пассажира, указанные в приложении СБП.

В Рязани стартовал пилотный проект по внедрению оплаты проезда через QR-код в общественном транспорте. Об этом сообщили на сайте ЕЦК 7 ноября.

Для использования новой системы пассажиры должны иметь смартфон с доступом в интернет и привязанную к системе СБП карту, которая не находится в стоп-листе. Чтобы оплатить проезд, нужно отсканировать QR-код на специальной табличке в салоне транспортного средства камерой смартфона или приложить телефон к метке с технологией NFC.

После сканирования или прикладывания устройства пользователь попадает на страницу оплаты, где подтверждает платеж через систему быстрых платежей. После успешной оплаты появляется страница с информацией о результате, а также возможность получить электронный билет, который необходимо сохранить до конца поездки.

Далее водитель или кондуктор могут проверить оплату, введя последние четыре цифры номера телефона пассажира, указанные в приложении СБП.

Пилотный проект запустили на двух автобусах МУП «Управление Рязанского троллейбуса» с госномерами Н 252 УА 62 (грузовой № 1210) и Р 225 УА 62 (грузовой № 1287). Если технология покажет положительные результаты, система может быть распространена на другие маршруты городского транспорта Рязани.