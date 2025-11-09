В Рязани можно будет оплатить проезд по QR-коду, стартовал пилот

Для использования новой системы пассажиры должны иметь смартфон с доступом в интернет и привязанную к системе СБП карту, которая не находится в стоп-листе. Чтобы оплатить проезд, нужно отсканировать QR-код на специальной табличке в салоне транспортного средства камерой смартфона или приложить телефон к метке с технологией NFC. После сканирования или прикладывания устройства пользователь попадает на страницу оплаты, где подтверждает платеж через систему быстрых платежей (СБП). После успешной оплаты появляется страница с информацией о результате, а также возможность получить электронный билет, который необходимо сохранить до конца поездки. Далее водитель или кондуктор могут проверить оплату, введя последние четыре цифры номера телефона пассажира, указанные в приложении СБП.

В Рязани стартовал пилотный проект по внедрению оплаты проезда через QR-код в общественном транспорте. Об этом сообщили на сайте ЕЦК 7 ноября.

Пилотный проект запустили на двух автобусах МУП «Управление Рязанского троллейбуса» с госномерами Н 252 УА 62 (грузовой № 1210) и Р 225 УА 62 (грузовой № 1287). Если технология покажет положительные результаты, система может быть распространена на другие маршруты городского транспорта Рязани.