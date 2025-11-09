В России ограничили продажу новых Lada Largus из-за возможной блокировки руля

По данным публикации, мера предпринята после обращения Национального автомобильного союза и запроса информации у «АвтоВАЗа» о возможных несоответствиях моделей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Росстандарт уточнил, что «АвтоВАЗ» проинформировал о мерах по снижению рисков, связанных, в частности, с затруднениями при вращении рулевого колеса у Lada Largus. Ограничение продаж действует до завершения полного анализа информационных данных, тестирования компонентов и исследования материалов.

В ведомстве добавили, что по обращениям клиентов продолжается гарантийный ремонт, все выполненные работы оказались успешными, повторных обращений за аналогичной проблемой не зафиксировано.

Также специалисты «АвтоВАЗа» совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают изучение причин возможного несоответствия и поиск решений.