В октябре в Рязанской области проверили на качество две тысячи тонн ячменя и 50 тонн свежих овощей

При вывозе продукции с территории области из карантинных фитосанитарных зон досмотрены тысячу 890 тонн продовольственного ячменя, 50,5 тонн свежих овощей, девять тысяч 120 тонн продовольственной пшеницы, 110 тонн продовольственного льна, 36 тонн пшеничной муки и отрубей, тысячу 174 тонны торфогрунта, а также две тонны древесной коры. Продукты поставляли в Республики Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызскую Республику, Латвию и Чешскую Республику.

В октябре в Рязанской области проверили на качество тысячу 890 тонн продовольственного ячменя и 50 тонн свежих овощей. О проверках карантинной продукции рассказали в Россельхознадзоре.

Отмечается, что инспекторы отдела фитосанитарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям при отгрузке на экспорт с территории Рязанской области досмотрели 408 партий подкарантинной продукции. Ее поставляли в Республики Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызскую Республику, Латвию и Чешскую Республику.

Карантинных объектов в продукции не нашли.