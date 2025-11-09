Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
Пнд, 10
Втр, 11
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 80.00 / 81.40 09/11 07:00
Нал. EUR 94.00 / 96.00 09/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 193
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 238
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 992
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 794
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В октябре в Рязанской области проверили на качество две тысячи тонн ячменя и 50 тонн свежих овощей
При вывозе продукции с территории области из карантинных фитосанитарных зон досмотрены тысячу 890 тонн продовольственного ячменя, 50,5 тонн свежих овощей, девять тысяч 120 тонн продовольственной пшеницы, 110 тонн продовольственного льна, 36 тонн пшеничной муки и отрубей, тысячу 174 тонны торфогрунта, а также две тонны древесной коры. Продукты поставляли в Республики Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызскую Республику, Латвию и Чешскую Республику.

В октябре в Рязанской области проверили на качество тысячу 890 тонн продовольственного ячменя и 50 тонн свежих овощей. О проверках карантинной продукции рассказали в Россельхознадзоре.

Отмечается, что инспекторы отдела фитосанитарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям при отгрузке на экспорт с территории Рязанской области досмотрели 408 партий подкарантинной продукции. Ее поставляли в Республики Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызскую Республику, Латвию и Чешскую Республику.

Кроме того, при вывозе продукции с территории области из карантинных фитосанитарных зон досмотрены тысячу 890 тонн продовольственного ячменя, 50,5 тонн свежих овощей, девять тысяч 120 тонн продовольственной пшеницы, 110 тонн продовольственного льна, 36 тонн пшеничной муки и отрубей, тысячу 174 тонны торфогрунта, а также две тонны древесной коры.

Карантинных объектов в продукции не нашли.