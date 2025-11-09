В Китае создали лабораторию, разрабатывающую лекарство по продлению жизни до 150 лет

Рязань
Сообщается, что китайский стартап в сфере антивозрастных технологий Lonvi Biosciences, расположенный на юге страны, занимается разработкой препаратов, основанных на природных соединениях из виноградных косточек. Технический директор компании Лю Цинхуа заявил, что достижение 150-летнего возраста — это возможно, и в будущем это может стать реальностью. Компания работает над созданием лекарства на основе процианидина C1 (PCC1), природного компонента, извлеченного из виноградных косточек. Исследования, проведенные в Шанхае, показали, что этот препарат увеличивает продолжительность жизни мышей, избирательно уничтожая стареющие клетки.

В Китае создали лабораторию, которая разрабатывает лекарство по продлению жизни до 150 лет. О лаборатории написали в ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Сообщается, что китайский стартап в сфере антивозрастных технологий Lonvi Biosciences, расположенный на юге страны, занимается разработкой препаратов, основанных на природных соединениях из виноградных косточек.

Технический директор компании Лю Цинхуа заявил, что достижение 150-летнего возраста — это возможно, и в будущем это может стать реальностью.

Компания работает над созданием лекарства на основе процианидина C1 (PCC1), природного компонента, извлеченного из виноградных косточек. Исследования, проведенные в Шанхае, показали, что этот препарат увеличивает продолжительность жизни мышей, избирательно уничтожая стареющие клетки.

При этом в компании выражают осторожный взгляд на заявления о полном преодолении смерти с помощью современных технологий, отмечая, что речь идет о возможности лишь продлить жизнь, а не полностью устранить естественную смерть.