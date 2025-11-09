Рязань
Пьяная 72-летняя рязанка подожгла свою квартиру, чтобы наказать сына за неуважение. Об инциденте, в котором от пожара пострадала квартира соседа поджигательницы, рассказали в региональном УМВД 9 ноября.

Пожар произошел в селе Шумашь. В отдел МВД России по Рязанскому району обратились жильцы многоквартирного дома. Специалисты пожарной охраны предположили, что причиной возгорания стал поджог.

По предварительной информации, 72-летняя женщина вместе с сыном несколько дней пили. На застолье пенсионерка попыталась пристыдить сына за безработность. Она настаивала, что ему надо прекратить бездельничать. Сын указал родительнице, что не будет слушать ее советов.

«Завязалась ссора и пенсионерка пригрозила, что накажет сына за непочтительное поведение. Мужчина проигнорировал угрозу. Тогда пожилая женщина разлила в коридоре бензин и подожгла квартиру», — написали в УМВД.

После возгорания сын с матерью покинули помещение. Но огонь быстро перекинулся на крышу. В результате пострадала квартира соседа.

Следователь полиции возбудил в отношении рязанки уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Рязанке грозит до пяти лет лишения свободы.