Психолог призвала не навязывать детям кружки против их воли и рассказала о пользе секций

Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 193
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 238
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 992
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 794
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Специалист подчеркнула, что важно выбирать активности, исходя из интересов и способностей ребенка, чтобы они приносили только положительные эмоции и успехи. «Когда ребенок занимается тем, что ему действительно интересно и у него получается, это способствует развитию уверенности в себе и более легкому преодолению трудностей в будущем», — отметила психолог. Наумова также подчеркнула, что в случае трудностей важно учитывать реакции самого ребенка и помогать ему справляться с возникающими препятствиями, а не торопиться с выводами о необходимости прекращения занятий.

Детский психолог Наталья Наумова объяснила, что дополнительные занятия, кружки и секции, помогают ребенку укрепить самооценку и стать более стрессоустойчивым, особенно в трудные периоды жизни. Материал об этом опубликовали в «Газета. ру».

Специалист подчеркнула, что важно выбирать активности, исходя из интересов и способностей ребенка, чтобы они приносили только положительные эмоции и успехи.

«Когда ребенок занимается тем, что ему действительно интересно и у него получается, это способствует развитию уверенности в себе и более легкому преодолению трудностей в будущем», — отметила психолог.

Наумова также подчеркнула, что в случае трудностей важно учитывать реакции самого ребенка и помогать ему справляться с возникающими препятствиями, а не торопиться с выводами о необходимости прекращения занятий.

Эксперт добавила, что родители должны внимательнее относиться к своим мотивам и не навязывать кружки против воли ребенка, чтобы не реализовываться за счет него. По ее словам, подобное часто связано с внутренними неудовлетворенностями родителей, и к этим вопросам нужно подходить с помощью психолога или терапевта.