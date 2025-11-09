Психолог призвала не навязывать детям кружки против их воли и рассказала о пользе секций

Детский психолог Наталья Наумова объяснила, что дополнительные занятия, кружки и секции, помогают ребенку укрепить самооценку и стать более стрессоустойчивым, особенно в трудные периоды жизни. Материал об этом
Специалист подчеркнула, что важно выбирать активности, исходя из интересов и способностей ребенка, чтобы они приносили только положительные эмоции и успехи.
«Когда ребенок занимается тем, что ему действительно интересно и у него получается, это способствует развитию уверенности в себе и более легкому преодолению трудностей в будущем», — отметила психолог.
Наумова также подчеркнула, что в случае трудностей важно учитывать реакции самого ребенка и помогать ему справляться с возникающими препятствиями, а не торопиться с выводами о необходимости прекращения занятий.
Эксперт добавила, что родители должны внимательнее относиться к своим мотивам и не навязывать кружки против воли ребенка, чтобы не реализовываться за счет него. По ее словам, подобное часто связано с внутренними неудовлетворенностями родителей, и к этим вопросам нужно подходить с помощью психолога или терапевта.