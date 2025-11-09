Подростки-вандалы «оторвали» скамейки в Рязани, потому что им негде сидеть

Инцидент засняли около ТЦ Александровский на улице Новаторов. «На Александровском молодежь оторвала все лавки и перетащили в одну кучу, людям негде сидеть», — написал очевидец.

Рязанцы заметили подростков, которые отломали скамейки в сквере и перетащили их на новое место, чтобы было больше места для сидения. Пост об этом появился в Telegram-канале «Подслушано Рязань».

