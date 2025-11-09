На Солнце зафиксирована мощная вспышка
«На телескопах зафиксирован выброс плазмы на линии Солнце — Земля, часть которого смещена в сторону северных широт», — написали в постах. Максимальный уровень активности вспышки был оценен как X1.79 — один из самых сильных зафиксированных показателей по шкале солнечных вспышек.
В Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовали информацию о регистрации сильной солнечной вспышки. Это произошло в воскресенье, 9 ноября.
«На телескопах зафиксирован выброс плазмы на линии Солнце — Земля, часть которого смещена в сторону северных широт», — написали в постах.
Максимальный уровень активности вспышки был оценен как X1.79 — один из самых сильных зафиксированных показателей по шкале солнечных вспышек.
Фото — лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН