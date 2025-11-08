В Рязани отключили свет на 31 улице из-за аварии

В связи с аварийной ситуацией временно отключено электроснабжение по следующим улицам: Солнечная; Полевая; Полевой 2-й переулок; Полевой 4-й переулок; Полевой 5-й переулок; Полевой 7-й переулок; Спортивный переулок; Чапаева; Введенская; Яхонтова; Право-Лыбедская; Есенина; Колхозная; Железнодорожная 2-я; Ленинского Комсомола; Маяковского; Свободы; Фрунзе; Соборная площадь; Кремлевский Вал; Новослободская; Кольцова; Семинарская; Сенная; Некрасова; Соборная; Посадский переулок; Горького; Почтовая; Остров поселок; Рабочих. На месте работают аварийные бригады. Все усилия направлены на скорейшее восстановление электроснабжения. Бот Светлана сообщила, что подачу света планируется восстановить в течение четырех часов с момента отключения.