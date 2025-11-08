Рязань
В Рязани отключили свет на 31 улице из-за аварии
В Рязани отключили свет на 31 улице. Об этом 8 ноября сообщили в соцсетях городских электросетей.

В связи с аварийной ситуацией временно отключено электроснабжение по следующим улицам:

  • Солнечная;
  • Полевая;
  • Полевой 2-й переулок;
  • Полевой 4-й переулок;
  • Полевой 5-й переулок;
  • Полевой 7-й переулок;
  • Спортивный переулок;
  • Чапаева;
  • Введенская;
  • Яхонтова;
  • Право-Лыбедская;
  • Есенина;
  • Колхозная;
  • Железнодорожная 2-я;
  • Ленинского Комсомола;
  • Маяковского;
  • Свободы;
  • Фрунзе;
  • Соборная площадь;
  • Кремлевский Вал;
  • Новослободская;
  • Кольцова;
  • Семинарская;
  • Сенная;
  • Некрасова;
  • Соборная;
  • Посадский переулок;
  • Горького;
  • Почтовая;
  • Остров поселок;
  • Рабочих.

На месте работают аварийные бригады. Все усилия направлены на скорейшее восстановление электроснабжения. Бот Светлана сообщила, что подачу света планируется восстановить в течение четырех часов с момента отключения.