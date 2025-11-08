Из Рязани выслали 6 мигрантов, один из них сидел за секс с несовершеннолетней

Отмечается, что пять уроженцев стран Средней Азии и один гражданин Восточной Европы были осуждены за преступления: грабеж, разбой, кражи, незаконный оборот средств платежей и преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. После отбытия наказаний их пребывание в России было признано нежелательным. В ближайшие пять лет им запрещен въезд в Россию. Полиция сопроводила депортируемых в международный аэропорт «Домодедово» для отправки их за границу за собственный счет.