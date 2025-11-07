В Рязанской области зарплаты рекламщиков выросли на 10%
Отмечается, что средняя заработная плата в данной сфере составила 65,1 тысячи рублей.
В Рязанской области зарплаты рекламщиков выросли на 10%. Об этом сообщает сервис HH.ru.
Отмечается, что средняя заработная плата в данной сфере составила 65,1 тысячи рублей.
Топ-5 самых высокооплачиваемых предложений в маркетинге, рекламе, PR в регионе:
- Бренд-менеджер — 80 000 ₽ за месяц;
- Контент-менеджер — от 50 000 ₽;
- Маркетолог — от 80 000 ₽;
- Дизайнер в рекламное агентство — от 50 000;
- Специалист по рекламе — от 60 000.