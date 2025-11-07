В России обсудили запрет на размещение складов сборки онлайн-заказов в домах

Вопрос о размещении складов для сборки заказов при онлайн-торговле (дарксторов) в многоквартирных домах стал предметом обсуждения в Совете Федерации.
Сенатор Олег Голов сообщил, что законопроект, предлагающий полностью запретить такие склады в жилых домах, уже подготовлен. Однако представители «Общественной потребительской инициативы» и Союза потребителей России считают, что вместо запрета необходимо разработать правила работы дарксторов, чтобы они не мешали жильцам.
Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей, отметил, что озабоченность сенатора понятна, но важно помнить о том, что дарксторы создают удобства для потребителей, позволяя получать товары в шаговой доступности. Он предложил регулировать деятельность дарксторов, установив ограничения по времени погрузки и выгрузки, а также требования к использованию малошумного оборудования.
Алексей Койтов, председатель Союза потребителей России, добавил, что интересы жителей должны быть в центре внимания. Он подчеркнул, что размещение логистических хабов в жилых домах может быть нецелесообразным, однако это не должно существенно влиять на стоимость товаров для потребителей.