В России обсудили запрет на размещение складов сборки онлайн-заказов в домах
В СФ обсуждается вопрос размещения дарксторов (складов для сборки заказов онлайн-торговли) в многоквартирных домах. Сенатор Олег Голов сообщил о подготовленном законопроекте, полностью запрещающем такие склады в жилых домах. Однако представители «Общественной потребительской инициативы» и Союза потребителей России предложили разработать правила их работы, чтобы минимизировать неудобства жильцам. Олег Павлов отметил важность дарксторов для удобства потребителей и предложил ввести ограничения по времени погрузочно-разгрузочных работ и требования к малошумному оборудованию. Алексей Койтов подчеркнул, что интересы жителей должны быть в приоритете, но размещение логистических хабов не должно резко влиять на цены товаров для потребителей.

Вопрос о размещении складов для сборки заказов при онлайн-торговле (дарксторов) в многоквартирных домах стал предметом обсуждения в Совете Федерации.

Сенатор Олег Голов сообщил, что законопроект, предлагающий полностью запретить такие склады в жилых домах, уже подготовлен. Однако представители «Общественной потребительской инициативы» и Союза потребителей России считают, что вместо запрета необходимо разработать правила работы дарксторов, чтобы они не мешали жильцам.

Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей, отметил, что озабоченность сенатора понятна, но важно помнить о том, что дарксторы создают удобства для потребителей, позволяя получать товары в шаговой доступности. Он предложил регулировать деятельность дарксторов, установив ограничения по времени погрузки и выгрузки, а также требования к использованию малошумного оборудования.

Алексей Койтов, председатель Союза потребителей России, добавил, что интересы жителей должны быть в центре внимания. Он подчеркнул, что размещение логистических хабов в жилых домах может быть нецелесообразным, однако это не должно существенно влиять на стоимость товаров для потребителей.