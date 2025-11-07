Рязанец сделал плановую флюорографию и узнал, что у него рак

Инцидент произошел в городской поликлиники № 2. Мужчина обратился для прохождения плановой флюорографию. Исследование помогло выявить на ранней стадии рак лёгкого, о котором пациент не подозревал. Рязанец прошёл курс лечения. Сейчас мужчина находится в устойчивой ремиссии.

