Певица Марина Хлебникова даст концерт в Рязани, несмотря на запреты врачей. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что у нее проблемы с костями — они слишком хрупкие, поэтому любое неловкое движение грозит переломом.
Певица решила рискнуть и выступить в Рязани 7 ноября.