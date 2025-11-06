В Рязани иномарка сбила 30-летнего пешехода

ДТП произошло вечером 5 ноября вблизи дома № 10 по улице Кольцова. 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем KIA, совершила наезд на 30-летнюю рязанку. Пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.