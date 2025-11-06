Хоккеисты команды «Выпускники РЯЗГМУ» приняли участие в «кубке гиппократа» в Сочи

В Сочи завершился VII Кубок Гиппократа по хоккею, в котором принимают участие работники здравоохранения России. В этом году за главный приз во Дворце спорта «Шайба» на протяжении 5 дней сражались 16 лучших любительских команд врачей со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба ДС «Олимпийский».

Рязанскую область на протяжении нескольких лет представляет команда «Выпускники РязГМУ», в которую входят врачи стоматологи, онкологи, травматологи- ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, кардиолог, терапевт. В настоящее время специалисты работают по всей стране: Рязань, Москва, Жуковский, Тула, Владимир, Санкт Петербург, Тамбов и Магадан.

Турнир для рязанской команды начался с 3 матчей в группе, в которых хоккеисты уступили будущим чемпионам из Челябинска, после чего продолжили борьбу за Малый Кубок Боткина. Выпускники медуниверситета в полуфинале одержали победу на Тюменью, после чего уступили хоккеистам из Омска. Таким образом, заняв 10 место из 16 команд.

«Команды, которые оказались выше нас в турнирной таблице — имели наибольшую глубину состава. Но мы получили массу удовольствия общения с коллегами на льду и вне его. Хотелось бы сказать спасибо за поддержку и помощь нашему спонсору — ГК „Автоимпорт“, как при подготовке к фестивалю, так и в самой поездке. Именно благодаря им мы смогли поехать в Сочи в обновленной форме», — отметил капитан команды «Выпускники РязГМУ», заведующий 5 кардиологическим отделением Областного клинического кардиологического диспансера Сергей Загородний