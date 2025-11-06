Две сильные вспышки произошли на Солнце

Первую вспышку предпоследнего класса мощности M8.7 зарегистрировали 6 ноября в 01:07. Вторая произошла в 07:31. Класс вспышки — M1.1. Ее продолжительность — 22 минуты. В публикации напомнили, что вспышки делятся на пять классов мощности: А, В, С, М и Х. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой способны провоцировать магнитные бури на Земле.

Две вспышки предпоследнего класса мощности М произошли на Солнце. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Первую вспышку M8.7 зарегистрировали 6 ноября в 01:07.

Вторая произошла в 07:31. Класс вспышки — M1.1. Ее продолжительность составила 22 минуты.

В публикации напомнили, что вспышки делятся на пять классов мощности: А, В, С, М и Х. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой способны провоцировать магнитные бури на Земле.