Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
968
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 745
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 742
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 384
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязани на нескольких улицах отключат воду 6 ноября
В Рязани еще на шести улицах отключат воду 6 ноября. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет с 9:30 до 17:00 по адресам:

  • Зубковой 25 корп.2, 25 корп.3, 27Б;
  • Новоселов 40а;
  • Бабушкина 3, 5, 7/4;
  • Куйбышевское шоссе 6, 6а (д/с № 69), 7, 8, 10/2, 11, 13, 14/1, 14а (Административное здание), 15/12, 15/12 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 4), 23, 19 (Норд), 21 (административное здание);
  • Трудовая 1 корп.1, 3 (ГАУ РО СШОР Родной край-Спорт), 6/6 (МБОУ Школа № 41);
  • Южный переулок 10.