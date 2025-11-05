В Рязани на нескольких улицах отключат воду 6 ноября

Отмечается, что ресурса не будет с 9:30 до 17:00 по адресам: Зубковой 25 корп.2, 25 корп.3, 27Б; Новоселов 40а; Бабушкина 3, 5, 7/4; Куйбышевское шоссе 6, 6а (д/с № 69), 7, 8, 10/2, 11, 13, 14/1, 14а (Административное здание), 15/12, 15/12 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 4), 23, 19 (Норд), 21 (административное здание); Трудовая 1 корп.1, 3 (ГАУ РО СШОР Родной край-Спорт), 6/6 (МБОУ Школа № 41); Южный переулок 10.