В России высказались о необходимости обучения врачей работе с ИИ

В России возникла необходимость внедрения обучения врачей работе с искусственным интеллектом, особенно для старшего поколения специалистов, не обладающих современными навыками. Об этом сообщил RT со ссылкой на Михаила Фаворова, директора компании DiaPrep Systems в Атланте и опытного инфекциониста и эпидемиолога.

Фаворов подчеркнул, что важно организовать курсы для медиков по использованию новых технологий, поскольку недостаток знаний может привести к неправильному применению ИИ. «Глупые люди используют его по-глупому, а умные — по-умному. Чтобы помочь всем группам, необходимо провести обучение», — отметил он.

По словам эксперта, многие врачи старшего возраста, имеющие за плечами десятилетия опыта и знаний, часто не знакомы с современными технологиями. Обучение позволит им эффективно использовать ИИ, правильно формулировать вопросы и обращать внимание на важные аспекты. Это, по мнению Фаворова, даст «огромный эффект» для развития медицины.

Он также предупредил о рисках неправильного использования ИИ: например, если задать нейросети вопрос о несуществующем методе лечения, она может предоставить ложные доказательства его эффективности. Профессиональное обучение поможет избежать таких ситуаций и повысить качество медицинской помощи.