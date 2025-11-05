Рязань
Дворцу спорта «Олимпийский» исполнилось 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Напомним, официальное открытие Дворца спорта «Олимпийский» состоялось 5 ноября 2005 года. Над строительством площадки трудились специалисты десятков строительных и монтажных организаций города и области.

В стенах «Олимпийского» проходят матчи Чемпионата России по хоккею (на которых собираются полные трибуны, а это почти 3000 болельщиков), Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги, Ночной хоккейной лиги, а также матчи с участием юных спортсменов: Первенство Москвы, Первенство Московской области, Первенство Центрального федерального округа. Помимо хоккея, проходит много соревнований по фигурному катанию различного уровня.

В «Олимпийском» выступали Баста, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Руки Вверх, группа Звери и т. д. В рамках различных мероприятий, «Олимпийский» посещали такие именитые спортсмены, как: Ирина Роднина, Александра Трусова, Валдислав Третьяк, Александр Якушев, Валерий Каменский.

В честь 20-летия, ХК «Рязань-ВДВ» (который базируется на основной арене ДС «Олимпийский») и генеральный партнер клуба — группа компаний «Автоимпорт» подготовили для своих болельщиков розыгрыш призов. Получить подарок можно будет в рамках очередной домашней серии игр ХК «Рязань-ВДВ». 9 ноября в 17:00 рязанские спортсмены сразятся с ХК «Норильск», 11 ноября в 19 часов хоккеисты выйдут на лед против красноярского «Сокола». 13 ноября в 19:00 рязанцы сыграют матч с «Металлургом» из Новокузнецка. Завершится домашняя серия и розыгрыш призов матчем против команды «Динамо-Алтай» из Металлурга, который пройдет 15 ноября в 17:00.

Приобрести билеты на матчи можно в кассах ледового дворца и по ссылке.

Возрастное ограничение 18+