Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
902
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 594
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 655
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 242
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Юрист заявила, что российским водителям грозит штраф за использование навигатора
Российские водители должны заранее проложить маршрут в навигаторе до начала движения. В противном случае это считается нарушением правил дорожного движения, сообщили РИА Новости со ссылкой на юриста Валентину Бачурину.

По словам Бачуриной, любые манипуляции с телефоном, включая набор сообщений, просмотр карт и чтение, считаются нарушением ПДД. В соответствии с законодательством, настройка навигатора во время езды запрещена, и водитель рискует получить штраф, написали в материале.

Отмечается, что пользоваться телефоном разрешено только в случаях, когда автомобиль стоит на красном сигнале светофора или в пробке, когда движение фактически остановлено. За нарушение использования телефона во время движения предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.