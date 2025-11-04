Юрист заявила, что российским водителям грозит штраф за использование навигатора

По словам юриста, любые манипуляции с телефоном, включая набор сообщений, просмотр карт и чтение, считаются нарушением ПДД. В соответствии с законодательством, настройка навигатора во время езды запрещена, и водитель рискует получить штраф, написали в материале. Отмечается, что пользоваться телефоном разрешено только в случаях, когда автомобиль стоит на красном сигнале светофора или в пробке, когда движение фактически остановлено. За нарушение использования телефона во время движения предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Российские водители должны заранее проложить маршрут в навигаторе до начала движения. В противном случае это считается нарушением правил дорожного движения, сообщили РИА Новости со ссылкой на юриста Валентину Бачурину.

