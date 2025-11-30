ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины

Кроме того, поражены склады горючего, места запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Также за сутки средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотников самолетного типа.