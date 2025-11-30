В Рязанской области объем ипотечного кредитования снизился вдвое

Со ссылкой на данные Центробанка отмечается, что с января по сентябрь 2025 года рязанцы взяли 4455 ипотечных кредитов. При этом в аналогичном периоде 2024 года этот показатель составлял 7852. В среднем процентная ставка снизилась до 7, 82%. В 2024 году показатель находился на уровне 8, 93%. Сумма выданных кредитов в 2025 году уменьшилась и составила 100,7 млрд рублей (в 2024 году — 142,1 млрд рублей).

В Рязанской области объем ипотечного кредитования снизился вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Со ссылкой на данные Центробанка отмечается, что с января по сентябрь 2025 года рязанцы взяли 4455 ипотечных кредитов. При этом в аналогичном периоде 2024 года этот показатель составлял 7852.

В среднем процентная ставка снизилась до 7, 82%. В 2024 году показатель находился на уровне 8, 93%.

Сумма выданных кредитов в 2025 году уменьшилась и составила 100,7 млрд рублей (в 2024 году — 142,1 млрд рублей).