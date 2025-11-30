В Рязанской области избрали нового председателя партии «Справедливая Россия»

Председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» стала Светлана Меньшикова. Об этом она сообщила в своих соцсетях. Решение принято 29 ноября. Светлану Меньшикову избрали председателем совета регионального отделения единогласно. «Благодарю за оказанное доверие и осознаю ответственность», — отметила она.