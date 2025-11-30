В Рязани объявили поиски пропавшего в октябре мужчины
В Рязани пропал 56-летний Леонид Любимов. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 20 октября.
Приметы: рост — 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — темно-русые с проседью, глаза — серо-голубые.
Одежда — неизвестно.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам