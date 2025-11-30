Урбанисты обратили внимание на некорректную работу системы ГЛОНАСС в Рязани

Как указали в посте, дело не только в отключениях мобильного интернета и спутниковой навигации в городе, но и в технических проблемах. Отмечается, что данные о движении общественного транспорта передаются обрывками, часть машин, в том числе троллейбусы из Санкт-Петербурга, на табло и в приложении не отображаются. По словам урбанистов, проблема существует уже минимум два года. При этом, как уточнили в посте, альтернативы системе нет.

Урбанисты обратили внимание на некорректную работу системы ГЛОНАСС в Рязани. Пост об этом 30 ноября опубликован в Telegram-канале «stvchannel».

Как указали в посте, дело не только в отключениях мобильного интернета и спутниковой навигации в городе, но и в технических проблемах.

Отмечается, что данные о движении общественного транспорта передаются обрывками, часть машин, в том числе троллейбусы из Санкт-Петербурга, на табло и в приложении не отображаются.

По словам урбанистов, проблема существует уже минимум два года. При этом, как уточнили в посте, альтернативы системе нет.