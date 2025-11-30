Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 30
Пнд, 01
Втр, 02
ЦБ USD 78.23 -0.02 29/11
ЦБ EUR 90.82 0.03 29/11
Нал. USD 78.80 / 79.60 30/11 07:00
Нал. EUR 91.50 / 93.00 30/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 2025 18:12
362
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
556
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 107
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
823
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Урбанисты обратили внимание на некорректную работу системы ГЛОНАСС в Рязани
Как указали в посте, дело не только в отключениях мобильного интернета и спутниковой навигации в городе, но и в технических проблемах. Отмечается, что данные о движении общественного транспорта передаются обрывками, часть машин, в том числе троллейбусы из Санкт-Петербурга, на табло и в приложении не отображаются. По словам урбанистов, проблема существует уже минимум два года. При этом, как уточнили в посте, альтернативы системе нет.

Урбанисты обратили внимание на некорректную работу системы ГЛОНАСС в Рязани. Пост об этом 30 ноября опубликован в Telegram-канале «stvchannel».

Как указали в посте, дело не только в отключениях мобильного интернета и спутниковой навигации в городе, но и в технических проблемах.

Отмечается, что данные о движении общественного транспорта передаются обрывками, часть машин, в том числе троллейбусы из Санкт-Петербурга, на табло и в приложении не отображаются.

По словам урбанистов, проблема существует уже минимум два года. При этом, как уточнили в посте, альтернативы системе нет.