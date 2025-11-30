Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»

Вадим Смирнов скончался на 54-м году жизни. Причина смерти артиста не называется. Также пока не раскрываются дата и место похорон. Отмечается, что Вадим Смирнов часто снимался в кино вместе с братом-близнецом Дмитрием. Он заполнился зрителям по ролям охранников, «братков» в фильмах и сериалах «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Домашний арест», «Антикиллер», «Как я стал русским».

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Вадим Смирнов. Об этом сообщили в aif.ru и kino-teatr.ru .

Вадим Смирнов скончался 28 ноября на 54-м году жизни. Причина смерти артиста не называется. Также пока не раскрываются дата и место похорон.

Отмечается, что Вадим Смирнов часто снимался в кино вместе с братом-близнецом Дмитрием.

Он заполнился зрителям по ролям охранников, «братков» в фильмах и сериалах «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Домашний арест», «Антикиллер», «Как я стал русским».