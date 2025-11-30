Рязанцы сообщили, что в Мервине неделю не устраняют прорыв канализации

Отмечается, что прорыв канализации произошел между домами №№ 51 и 53 на улице Мервинской. «В проулке уже неделю фонтаном из канализации бьет вода», — уточнили в посте. По словам рязанцев, они обращались в городские службы, но проблему так и не решили.

